Kazaz’a ‘Yallah Arabistan’a’ dedi

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, "Allah'tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?" diyen Tuğçe Kazaz'a "Yallah derler adama" şeklinde çirkin bir tepki verdi.

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, "Allah'tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?" diyen Tuğçe Kazaz'a "Yallah derler adama" şeklinde çirkin bir tepki verdi. Televizyon programında Kemalistlerin tepkilerinden çekinip çekinmediği sorulan Kazaz, "Allah'tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?" demişti. Özoğuz bu sözleri kast ederek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan unsurlardan farkı yok. Burası Türkiye, Arabistan değil! Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama" ifadelerini kullandı.