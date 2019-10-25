‘Dedemi tanımak istiyorum’

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın 1966’da dünyaya gelen kızı Filiz Canlı, yıllar sonra ortaya çıktı. Canlı’nın 12 yaşında Defne adında bir de çocuğu var. Dedesini hiç görmeyen küçük kızın en büyük hayali ise CÜNEYT ARKIN’la buluşmak...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın gündemden uzak yaşayan kızı, yıllar sonra ortaya çıktı. Doktor Güler Mocan ile yaptığı ilk evlilikten bir kız çocuğu olan Arkın, kızı ve torunuyla görüşmüyor.





'BENİM İKİ OĞLUM VAR'



Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın 1966 doğumlu olan kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemiş. Aradan geçen uzun yıllardan sonra Filiz Canlı'nın 12 yaşındaki kızı Defne, şimdi dedesiyle tanışmak istiyor. Defne, dedesi Cüneyt Arkın gibi iyi bir binici. Arkın'ı sadece filmlerinden bildiğini söyleyen Defne, "Ama ben dedemle tanışmayı çok istiyorum. En büyük hayalim onunla bir araya gelmek" diyor.

Cüneyt Arkın ise konuyla ilgili olarak, ilk eşinden olan kızı ve torununu tanımadığını belirterek, "Benim iki tane oğlum, onlardan olan torunlarım var' dedi.