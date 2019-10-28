‘Hanım bebek istiyor’

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i 64 yaşındaki Ahmet Arıman, iki yıl önce kendisinden 39 yaş küçük Kader Arıman ile evlenmişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Arıman, önceki gün eşi ile birlikte İstanbul Beylikdüzü Yeşilçam Kahve Evi'nin açılışına katıldı.

HABABAM Sınıfı'nın Hayta İsmail'i 64 yaşındaki Ahmet Arıman, iki yıl önce kendisinden 39 yaş küçük Kader Arıman ile evlenmişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Arıman, önceki gün eşi ile birlikte İstanbul Beylikdüzü Yeşilçam Kahve Evi'nin açılışına katıldı.

'BİZİ ÇOK YIPRATTILAR'

YAPTIĞI evlilikten dolayı gelen tepkilerden dolayı çok üzüldüğünü söyleyen ünlü oyuncu,"Bizi çok yıprattılar. 'Altı ayda boşanırsınız" diyorlardı ama gördüğünüz gibi bir ay sonra ikinci evlilik yılımızı tamamlayacağız. Çok kavga ediyoruz ama ertesi gün barışıyoruz" dedi. "Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Arıman, "Hanım çok istiyor. Evet, bebek hayalimiz var" şeklinde cevap verdi.