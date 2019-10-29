Yaşlı göz hastalığına dikkat!

Yakın görme bozukluğu anlamına gelen, 'Yaşlı göz' de denilen presbiyopi, tedavi edilmezse yaşam standardını düşürüyor. Özellikle okuma ve günlük işlerin yapılışında sorun oluşturan 'Yaşlı göz' hastalığı hakkında bilgiler veren Uzman Göz Hekimi Ahmet Hamdi Şentürk, "Hastalık; lazer cerrahisi, multifokal, trifokal akıllı lens yani göz içi lens uygulamaları ile tedavi edilmektedir" dedi.

Özellikle okuma ve günlük işlerin yapılışında sorun oluşturan 'Yaşlı göz' hastalığı hakkında bilgiler veren Uzman Göz Hekimi Ahmet Hamdi Şentürk, "Hastalık; lazer cerrahisi, multifokal, trifokal akıllı lens yani göz içi lens uygulamaları ile tedavi edilmektedir" dedi. Şentürk, hastalığının ortaya çıkışından sonra tedavi edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Presbiyopi, yaşlanmayla birlikte göz merceğinin esnekliğinin ve uyum yeteneğinin azalması ile ortaya çıkan yakın görme bozukluğudur. Yaş ilerledikçe uyum yeteneği azalır, geri kalan miktar günlük işleri yapmaya ve okumaya yetmediğinde bu klinik bir soruna dönüşür" şeklinde konuştu.

40 YAŞINDAN SONRA BAŞLAR

Presbiyopinin genellikle 40 yaş ve sonrasında görüldüğünü belirten Atagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Presbiyopi belirtileri genelde 40 yaşından sonra başlar. Başlangıç yaşı mevcut göz bozukluklarına, hastanın yaşam tarzına ve başka değişkenlere bağımlılık gösterir. Bir hipermetropta ve eksik düzeltilmiş bir miyopta presbiyopik belirtiler daha önce ortaya çıkar. Presbiyopi belirtileri okuma mesafesinin uzaması, yakın işe odaklama yapılmaması, yakın işi için aşırı aydınlatma ihtiyacı duyulması, günün ilerleyen saatlerinde yakın iş yaparken zorluğun artması olarak sayılabilir. Presbiyopi tedavisinde artı lensler ile uyum yeteneğinin desteklenmesi yapılır" dedi.



TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

HASTALIĞIN akıllı göz içi merceği ile tedavi edilebileceğini açıklayan Op. Dr. Şentürk, şöyle devam etti: Hastanın mesleği ve hobilerine göre bu ekler azaltılıp, artırılarak daha konforlu bir yakın görüş sağlanabilir. Presbiyopi tedavisinde lazer cerrahisi, multifokal, trifokal akıllı lens yani göz içi lens uygulamaları yapılmaktadır.