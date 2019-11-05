Haşlanmış yumurta suyunun faydası çok

Haşlanmış yumurtanın sağlığa olan faydasını artık herkes biliyordur. Ancak haşladığınız yumurtanın suyunun da sağlığınıza inanılmaz fayda sağladığını biliyor muydunuz?

Haşlanmış yumurtanın sağlığa olan faydasını artık herkes biliyordur. Ancak haşladığınız yumurtanın suyunun da sağlığınıza inanılmaz fayda sağladığını biliyor muydunuz?



Kemik erimesi ve kemik ağrıları

YumurtayI kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.



Kireci söküp atıyor

Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz. Kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.



Çiçekleri coşturuyor

Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi coşturmaya yetecektir.



Daha canlı ve parlak saçlar

Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza dökün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve saçlarınız oldukça canlı görünmesine yardımcı olur.Özellikle de kuru saçlar için faydalı bir ilaçtır diyebiliriz. Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz.