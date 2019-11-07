Beynini doğru besle, mutlu ol

Uzman Dr. Necdet Yetim, halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin az salgılanmasının unutkanlıktan sinirliliğe, uykusuzluğa kadar çeşitli sorunlara yol açtığını söyledi

Uzman Dr. Necdet Yetim, halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin az salgılanmasının unutkanlıktan sinirliliğe, uykusuzluğa kadar çeşitli sorunlara yol açtığını söyledi. Bu belirtileri gösterip başka neden bulunamayan hastalara genellikle panik atak, depresyon gibi tanılar konduğunu belirten Uzm. Dr. Yetim, "Birinci yol, ilaçsız tedavidir. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi besinleri bolca tüketmek gerekir" dedi.



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Serotonının beyin ve barsaklardan salgılanan bir hormon olduğunu hatırlatan İzmir Kent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yetim bu salgının azalmasının neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekti, ilaçsız tedavisine yönelik önerilerde bulundu. Serotoninin, daha çok duygu ve davranış sinyallerinin iletilmesinde rol oynadığını, olumlu yöndeki duyguların sinyallerini hücreden hücreye aktararak, davranışlarımızın daha dengeli ve düzenli olmasını sağladığını kaydeden Yetim, "Bu da, toplam ruh halimize olumlu olarak yansır ve böylece morali yüksek, mutlu kişiler oluruz" şeklinde konuştu.



GÜNEŞLİ HAVADA EGZERSİZ



Serotonın eksikliğine bağlı anksiyete-depresyon tanısı konmuş hastaların tedavisinde başlıca iki yol vardır. Birinci yol, ilaçsız tedavidir. Serotoninin esas maddesi olan triptofandan zengin olan besinleri bolca tüketmek gerekir. Yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, pirinç, bezelye, ananas, muz gibi. Ayrıca serotoninin üretilmesinde aracı rol oynayan B6-B9-B12 vitaminlerini içeren besinlerin de fazla tüketilmesi önemlidir. Özellikle güneşli havada egzersiz yapmak, masaj yaptırmak, stres faktörlerinden mümkün olduğu kadar kaçmak, yaşam şeklini daha rahat, dingin hale getirmek uygun olur.