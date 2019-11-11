Nusret İzmir’de otel işletecek

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, İzmir'de yapılan İstinye Park bünyesindeki ünlü bir oteller zinciri ile anlaştığı öğrenildi. Şu anda ABD'de olan Nusret Gökçe, İstinye Park'taki oteli işletecek.

DÜNYACA ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, İzmir'de yapılan İstinye Park bünyesindeki ünlü bir oteller zinciri ile anlaştığı öğrenildi. Şu anda ABD'de olan Nusret Gökçe, İstinye Park'taki oteli işletecek. Önümüzdeki günlerde İzmir'e gelecek olan Nusret'in otel alanını inceleyip İstinye Park yöneticileriyle görüşmesi bekleniyor. Nusr-Et İzmir'e geliyor