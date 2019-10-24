Nusr-Et İzmir’e geliyor

Etlere tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe’nin önümüzdeki yıl açılışı gerçekleşecek İstinye Park İzmir AVM’sinde Nusr-Et Steakhouse’un şubesini açacağı öğrenildi

Etlere tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe'nin önümüzdeki yıl Temmuz ayında açılışı gerçekleşecek olan İstinye Park İzmir Alışveriş Merkezi'nde, Nusr-Et Steakhouse'un şubesini açacağı öğrenildi. Gökçe, geçtiğimiz Pazartesi günü İstinye Park'ın sahiplerinden Zafer Kurşun ile birlikte İzmir'de inşaatı süren AVM'de incelemelerde bulundu.



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Gökçe, önceki gün İzmir'in Konak İlçesi Üçkuyular semtindeki yapımı yılan hikayesine dönen ve sürekli açılan davalar nedeniyle gündeme gelen İstinye Park AVM inşaatından bir fotoğraf paylaştı. Bu durum; pişirdiği etlere tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen hale gelen Gökçe'nin; İstanbul, Ankara, Bodrum, Dubai, Doha, Miami ve New York'tan sonra İzmir'de şube açacağı şeklinde yorumlandı. Yeni Asır olarak aldığımız bilgiye göre Nusret Gökçe, bazı yardımcı ve danışmanları ile birlikte sessiz sedasız karayolu ile İzmir'e geldi ve AVM alanında restoran açmak için görüşmeler yaptı. İzmir'den sonra New York şubesi için ABD'ye giden Nusret Gökçe'nin, dönüşte kararını kesinleştireceği kaydedildi.

FATİH ŞENDİL