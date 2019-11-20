Yumurta ile yaralar iyileşiyor

Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, "Yumurta yaraların iyileşmesinde oldukça önemli" açıklamasında bulundu.

Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, "Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol alırken, B2 vitamini deri ve göz sağlığı için oldukça faydalı. Yumurta yaraların iyileşmesinde de oldukça önemli" açıklamasında bulundu.