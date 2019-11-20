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ile yaralar iyileşiyor

Yumurta ile yaralar iyileşiyor
Giriş Tarihi: 20.11.2019

Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiğini belirten , " yaraların iyileşmesinde oldukça önemli" açıklamasında bulundu.

Yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiğini belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, "Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol alırken, B2 vitamini deri ve göz sağlığı için oldukça faydalı. Yumurta yaraların iyileşmesinde de oldukça önemli" açıklamasında bulundu.

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