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Sadettin Saran, ’nin peşinde

Sadettin Saran, Defne Samyeli’nin peşinde
Giriş Tarihi: 26.11.2019

Magazin kulislerinde dün, bomba gibi bir iddia konuşuldu. Komedyen ile birlikteliğini sona erdiren sunucu 'nin iş insanı Sadettin Saran tarafından yakın markaja alındığı iddia edildi.

Magazin kulislerinde dün, bomba gibi bir iddia konuşuldu. Komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliğini sona erdiren sunucu Defne Samyeli'nin iş insanı Sadettin Saran tarafından yakın markaja alındığı iddia edildi. Şarkıcı Emina Jahovic ile üçüncü kez ayrılan Sadettin Saran'ın daha önce de Defne Samyeli ile tanışmak istediği ancak güzel sunucunun Cem Yılmaz'la çıkmaya başladığı öğrenildi.

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