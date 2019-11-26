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‘Sağlığıma kavuştum’

‘Sağlığıma kavuştum’
Giriş Tarihi: 26.11.2019

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde mide rahatsızlığı nedeniyle hastanelik olmuştu. Şıkel, önceki akşam alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde mide rahatsızlığı nedeniyle hastanelik olmuştu. Şıkel, önceki akşam alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Şıkel, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Son kontrolleri yaptık, şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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