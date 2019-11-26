Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde mide rahatsızlığı nedeniyle hastanelik olmuştu. Şıkel, önceki akşam alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde mide rahatsızlığı nedeniyle hastanelik olmuştu. Şıkel, önceki akşam alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Şıkel, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Son kontrolleri yaptık, şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI