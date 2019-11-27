  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Javier Bardem’den Can Yaman’a davet

’den ’a davet

Javier Bardem’den Can Yaman’a davet
Giriş Tarihi: 27.11.2019

Oscar ödüllü , İspanya'ya giden ünlü oyuncu 'ı kurucusu olduğu derneğin gecesin davet etti. Beraber kameralara poz veren ikiliden, Bardem "Can çok başarılı bir oyuncu İspanya'da büyük ilgi görüyor. Onu yakından tanımak beni mutlu etti" dedi.

Oscar ödüllü Javier Bardem, İspanya'ya giden ünlü oyuncu Can Yaman'ı kurucusu olduğu derneğin gecesin davet etti. Beraber kameralara poz veren ikiliden, Bardem "Can çok başarılı bir oyuncu İspanya'da büyük ilgi görüyor. Onu yakından tanımak beni mutlu etti" dedi. Can Yaman "Oscar ödüllü bir oyuncudan böyle bir teklif alıp onunla tanışmak beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Javier Bardem’den Can Yaman’a davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN