Javier Bardem’den Can Yaman’a davet

Oscar ödüllü Javier Bardem, İspanya'ya giden ünlü oyuncu Can Yaman'ı kurucusu olduğu derneğin gecesin davet etti. Beraber kameralara poz veren ikiliden, Bardem "Can çok başarılı bir oyuncu İspanya'da büyük ilgi görüyor. Onu yakından tanımak beni mutlu etti" dedi. Can Yaman "Oscar ödüllü bir oyuncudan böyle bir teklif alıp onunla tanışmak beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI