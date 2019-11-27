Kas kasılmalarını roka ile önleyin

Kas sağlığı konusunda roka pek çok yarara sahiptir. Özellikle kaslarda meydana gelen kasılmaları önleme konusunda oldukça olumlu bir etkisi vardır. Kas kasılmasını önlemek için düzenli olarak ama aşırıya kaçmadan roka tüketebilirsiniz.

Kas sağlığı konusunda roka pek çok yarara sahiptir. Özellikle kaslarda meydana gelen kasılmaları önleme konusunda oldukça olumlu bir etkisi vardır. Kas kasılmasını önlemek için düzenli olarak ama aşırıya kaçmadan roka tüketebilirsiniz.