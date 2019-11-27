“Türkiye için çok mutluyum”

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet adlı dizideki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet adlı dizideki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bilginer, dizide alzaymır hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor. Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. En çok da bu ödül Türkiye'ye geldiği için mutluyum" ifadesini kullandı.



BAKANLARDAN KUTLAMA



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazanan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i tebrik etti. Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında, "47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen, değerli tiyatro ve sinema oyuncumuz Haluk Bilginer'i yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "En iyi erkek oyuncu seçilen, değerli tiyatro ve sinema oyuncumuz Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum" dedi.