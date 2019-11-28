32 yaş küçük aşkına kıyamadı

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrılan 83 yaşındaki şarkıcı Gönül Yazar, bu ayrılığa fazla dayanamadı. Sevgililer yemek yerken, masaya gelen hesabı Gönül Yazar'ın ödediği dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrılan 83 yaşındaki şarkıcı Gönül Yazar, bu ayrılığa fazla dayanamadı. Yazar, sevgilisi Rüzgar Mağden ile önceki gün City's'de objektiflere takıldı. Sevgililer yemek yerken, masaya gelen hesabı Gönül Yazar'ın ödediği dikkat çekti.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
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