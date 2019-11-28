‘Bir köpeğimin fön ve yıkama masrafı 150 TL

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, evde 8 köpeğinin olduğunu söyleyerek, “Yok artık!” dedirtecek türden ilginç açıklamalar yaptı.

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk ile evli olan 36 yaşındaki eski manken Ebru Şancı, yaşantısına dair ilginç açıklamalar yaptı. 7 odalı, 8 köpekli, 30 bin TL'lik oyuncak evli villasında ikiz kızlarıyla birlikte çok mutlu bir hayatları olduğunu söyleyen Ebru Şancı, "'Bütün köpekler evime gelsin ama misafir sevmiyorum" dedi. Ebru Şancı, kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile 4 yıl önce nikah masasına oturmuş, Ceylin ve Mila isminde ikiz kızlarını kucağına almıştı.