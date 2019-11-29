‘Kuruluş Osman’ çarşamba gününe kuruldu

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ikinci bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği elde etti. İzleyiciler tarafından sosyal medyada övgüye boğuldu

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ikinci bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği elde etti.



ÖVGÜ YAĞDIRDILAR



YAPIM, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Kuruluş Osman'ın 2. Bölüm etiketi #KuruluşVakti, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 6. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler tarafından sosyal medyada övgüye boğuldu