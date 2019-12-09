Şuursuz tanışma!

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı, "Şuursuz Aşk" filminin ilk fragmanı yayınlandı. 1980 ihtilalinde geçen, 20 Aralık'ta vizyona girecek filmde Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun performansı çok konuşulacağa benziyor.

BAŞROLLERİNİ İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı, "Şuursuz Aşk" filminin ilk fragmanı yayınlandı. 1980 ihtilalinde geçen, 20 Aralık'ta vizyona girecek filmde Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun performansı çok konuşulacağa benziyor. 'Şuursuz Aşk'; akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI