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Ünlü oyuncu 65 kilo verdi

Ünlü oyuncu 65 kilo verdi
Giriş Tarihi: 13.12.2019

dizisinin 'sı (45) zararlı beslenme alışkanlıklarını bırakıp bisiklete binerek 65 kilo verdi. Kilolarından dolayı hep 'şişman' karakterleri canlandıran Ünal, 173 kiloya kadar çıkınca 5 'da hayatında yeni bir dönem başlattı.

MUHTEŞEM Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa'sı Yüksel Ünal (45) zararlı beslenme alışkanlıklarını bırakıp bisiklete binerek 65 kilo verdi. Kilolarından dolayı hep 'şişman' karakterleri canlandıran Ünal, 173 kiloya kadar çıkınca doğum günü 5 Temmuz'da hayatında yeni bir dönem başlattı. İzmir'de yaşayan ve tek kişilik Çöp Tenekesi adlı gösterisi için her hafta sahne alan Ünal, "Hayvansal ürünleri ve endüstriyel gıdaları ağzıma sürmüyorum. Yediklerimin 'içindekiler' yazan bir ambalajı yok. Üretilmişten uzak, yaratılmışa yakın bir beslenme biçimini seçtim" dedi.

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