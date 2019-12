Akrepler, sürpriz aşklara hazır olun!

2020’de, aşk her yerde Akreplerin karşısına çıkacak. Ancak hızlı başlayıp aynı hızla biten duygu seline karşı dikkatli olunmalı. Öte yandan yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız

Geçmişte güçlü bir Satürn dönemi geçirdiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen der de, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize... Üstelik bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana çıkacak. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir. Bu yıl değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.



OLUMLU GÖRÜNTÜ



Jüpiter bu yıl iletişim evinizde Plüton ve Satürn'le birlikte hareket edecek. Mart ve Temmuz arasında Satürn iletişim evinizden kısa süreliğine ayrılacak; aile ve yuva evinizde ilerleyerek ilişkilerinizi denetleyecek, yeni bir sisteme hazırlayacak. İletişim evinizdeki Jüpiter sayesinde konuşma kabiliyetinizi iş konularında başarılı bir şekilde kullanacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Çevrenize olumlu bir görüntü vereceksiniz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız.



SAĞLIK



Sağlığınız genellikle çok iyi. Karar verirken hızlı davranmayacaksınız. İhtiyaçlarınıza ve gerekli olanlara öncelik vereceksiniz. Artık enerjinizi boş yere harcamak istemeyeceksiniz. Yılın ikinci yarısı çok meşgul olacaksınız. Bu nedenle sağlığınız için gerekli enerjiyi temkinli kullanmalısınız. İşin yoğunluğu ne olursa olsun, zevk almaya kendinizi şartlandırın. Bu arada işlerinizi paylaşmaya çalışın. Sağlık gezegeniniz Mars; kalın bağırsaklarınızı ve baş bölgenizi etkiler.



AŞK



Uranüs karşıt burcunuzda ilerleyecek. Sınırsız özgürlük sizden yana gelişiyor. Yaşamınızı istediğiniz gibi şekillendirmek için daha ne bekliyorsunuz? Bu yıl sürpriz aşklar kapınızı çalacak. Çevresel koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Her türlü fırsat ayağınıza gelecek. Hızlı başlayan ve hızlı biten duygulara karşı dikkatli olun. Bu dönem aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.



İŞ VE KARİYER



Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Uzun yolların ve seyahatlerin gündeme gelmesiyle yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yaşayacaksınız. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarınızın size yardımları olacak. Bazıları ziyaretinize gelecek veya siz onlarla ortak yolculuklara çıkabileceksiniz. Değişen ruh durumunuz nedeniyle, gizemli davranışlar içinde çevrenin ilgisini çekeceksiniz.

Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilgi çekeceksiniz.



HAYLİ İDDİALI OLACAKSINIZ



Yönetici gezegeniniz Plüton iletişim evinizde yılın büyük bir kısmında Jüpiter ve Satürn'le birlikte hareket edecek. Mart ve Temmuz dönemi Satürn aşk ve sosyal evinizde ilerleyecek. Aşk ve mesleki anlamda hayli iddialı olacaksınız. Ortaklıklar ve iş birliği önem kazanacak. Yoğun aktiviteler içinde, lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız. Kalıplaşmış günlük aktivitelerinizin dışında, bazı konulara eğilimli olabilirsiniz.



Bu tavırlarınızla, sosyal yaşam içinde oluşan rutinliklerinizin dışına çıkabileceksiniz. Dost çevrenize bakış açınızın değişmesiyle farklı arkadaş ve yeni dostluklar kuracak ve ilişkilerinizde güven arayacaksınız.



SİZ SEVGİLİ AKREPLER: (23 Ekim-24 Kasım)



Birine aşık olmanız kolay olmaz. Sevgilinizin tutkulu, duyarlı, güçlü ve zorlukları seven bir kişi olmasını istersiniz. İncinmekten çok korkuyor ve kendinizi aşka teslim etmek istemiyorsunuz. Size uzak olan zor kişiler ilginizi çekiyor. Yengeç'le mükemmel bir uyum, Akrep'le fırlamaya hazır bir ihtiras, Oğlak'la içten bir romantizm, Balık'la derin duygu paylaşımı yaşayabilirsiniz.

YARIN: YAY