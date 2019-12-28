Karaca’nın eski eşi sessizliğini bozdu

Şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni aşka yelken açtı. Karaca ile 3 yıllık evliliği geçtiğimiz ay sona eren ve "Neden boşandığımızı bilmiyorum" diyen Tuğrul Odabaş'tan açıklama geldi. Odabaş, "Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor, yaşayacak da. Biz önümüze bakıyoruz. Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Ben her şeyi çoktan bitirdim" dedi.

Aşkın ilk fotoğrafı