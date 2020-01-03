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Dizi arkadaşlığı şekil değiştirdi!..

Dizi arkadaşlığı şekil değiştirdi!..
Giriş Tarihi: 3.1.2020

Geçtiğimiz hafta final yapan atv dizisi Kimse Bilmez'de oynayan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın iş arkadaşlığı aşka dönüştü. Çift, dizi biter bitmez soluğu Fransa'da aldı. Paris'te aşk tazeleyen çift, romantik anlar yaşadı.

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