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ile ’ başlıyor

‘İpek Açar ile İpek Yolu’ başlıyor
Giriş Tarihi: 7.1.2020

, "İpek Açar ile " adlı müzik programıyla Müzik ekranlarından müzikseverlere seslenmeye hazırlanıyor. Açar, her cuma akşamı TRT Müzik ekranında bir müzisyen konuğuyla birlikte konser gecelerine ve düetlere imza atacak.

İPEK Açar, "İpek Açar ile İpek Yolu" adlı müzik programıyla TRT Müzik ekranlarından müzikseverlere seslenmeye hazırlanıyor. Açar, her cuma akşamı TRT Müzik ekranında bir müzisyen konuğuyla birlikte konser gecelerine ve düetlere imza atacak. Açar'ın 17 Ocak Cuma akşamı ilk yayın konuğu Gökhan Tepe.
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