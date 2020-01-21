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İzel aşkını ilan etti

İzel aşkını ilan etti
Giriş Tarihi: 21.1.2020

Ünlü şarkıcı , ile sevgili olmadıklarını söylemişti. İzel bu kez, "Arkadaşlar her şey yolunda, çok mutluyum. Yılların acısını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İzel Çeliköz, Hakan Verbiç ile sevgili olmadıklarını söylemişti. Ancak Cihangir'deki bir mekanda görüntülenen çiftin aklamaları akılları karıştırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılırken görüntülenen İzel, "Arkadaşlar her şey yolunda, çok mutluyum. Yılların acısını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. Hakan Verbiç ise muhabirlere "Dostlar bu akşam çekmeseniz... Bu gece bize özel olsa..." ifadelerini kullandı.

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