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sevindirdi! Gözleriyle konuşuyor

Kenan Işık sevindirdi! Gözleriyle konuşuyor
Giriş Tarihi: 21.1.2020

6 yıl önce bitkisel hayata giren sunucu ve oyuncu ’tan müjdeli haber geldi. Eşi , “Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Vücudunu tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” dedi

72 yaşındaki Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Kenan Işık'ın tedavisi evde devam ediyor. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ünlü sunucu ve oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.

SÖYLENENLERİ DUYUYOR
Ünlü oyuncu ve sunucu Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi Beril Işık son durumunu anlattı:

"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

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