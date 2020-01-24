Herkes biliyor

ATV'nin başarılı dizilerinden Kimse Bilmez'in başrol oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın aşkı önceki gün City's Nişantaşı'nda ilk kez görüntülendi.

ATV'nin başarılı dizilerinden Kimse Bilmez'in başrol oyuncuları Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın aşkı önceki gün City's Nişantaşı'nda ilk kez görüntülendi. Sevgililer, mağazaları el ele dolaşıp alışveriş yaptı. Dizilerinin bittiğini söyleyen aşıklara yeni projelerde beraber oynamak ister misiniz sorusu soruldu. Şanal, "Neden düşünmeyeyim ben onunla bir hayat düşünüyorum" diyerek romantik bir yanıt verdi.