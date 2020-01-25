Karaciğer yağlanmasına sirke ve limon

KARACİĞER yağlanmasıyla başa çıkmak ve karaciğer yağlanması görünmesi riskini en aza indirmek için tükettiğimiz besinlere de dikkat etmeliyiz. Özellikle fazla kilo karaciğer yağlanmasını artırıcı bir faktör. Elma sirkesi, karaciğer yağlanmasına karşı güçlü bir etkiye sahip. Elma sirkesi tüketerek karaciğer etrafında oluşan yağlardan kurtulmak mümkün. Bunun yanı sıra, limon da içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bir çeşit antioksidan görevi görüyor. Bu özelliği ile limon, karaciğerin doğru şekilde çalışmasına büyük bir katkı sağlıyor ve karaciğerin gereksiz yorulmasının önüne de geçiyor.