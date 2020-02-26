'Mucize Doktor' dizisiyle tanınan Sinem Ünsal, bir şampuan markasının yüzü oldu. Doğallıktan yana olduğunu belirten Ünsal, "Özel bir güzellik sırrım yok, doğallıktan yanayım. Boya kullanmıyorum, zorunlu olmadıkça makyaj yapmıyorum" dedi. Reklam anlaşması sonrası saçlarını sigortalatmayı düşünmediğini ifade eden Sinem Ünsal "Saçlarıma güveniyorum herhalde başına bir şey gelmez. Bir dönem birçok konuda takıntılıydım ama bunu aştım. Biraz simetri konusunda hassasım. Temizlik ise kırmızı noktam" şeklinde konuştu.