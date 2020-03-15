Ediz Hun’un annesi Koçyiğit’in hocası

Türk Sineması'nın efsanesi Hülya Koçyiğit, sinemanın değerlerini TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit'in bu haftaki konuğu, "Yeşilçam Sineması'nın o güzel günlerini birlikte paylaştığım" dediği, rol arkadaşı, bir başka efsane isim Ediz Hun oldu.

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Ediz Hun'un ailesi ve çocukluğuyla başlayan sohbette Hun, çocukluk anılarını Film Gibi Hayatlar programında anlattı. Ediz Hun çocukları Bengü ve Burak'la olan ilişkisinden bahsederken, hiçbir zaman baskıcı olmadığının altını çizdi. Hülya Koçyiğit, lise yıllarında Atatürk Kız Lisesi'ndeyken Ediz Hun'un annesinin kendi öğretmeni olduğunu anlatırken, Hun da "Gurur duyuyorum" dediği, annesi Neşvet Hun'un Atatürk'le birlikte olan fotoğrafının öyküsünden bahsetti.