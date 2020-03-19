Çanakkale Türküsü'nü şehit aileleri için söylediler

Sinema, müzik, edebiyat ve spor dünyasından ünlülerin seslendirdiği ve bütün dijital platformlardan yayınlanan türkünün gelirinin her kuruşu şehit ailelerine bağışlanacak.

Ünlü isimler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ithafen Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Müzik yönetmenliğini Ali Kemal Arapoğlu'nun üstlendiği türkü, bütün dijital platformlardan yayınlandı.

22 KİŞİLİK DEV KADRO

Esere Onur Şan, Kürşat, Ali Nuri Türkoğlu, Çiğdem Tunç, Tanju Colak, Nadide Sultan, Mustafa Arapoglu, Abidin Yerebakan, Açelya Elmas, Erhan Ufak, Şenol İpek, Nida Şan, Afrikalı Ali, Arif Güngör, Erol Koçan, Mustafa Sefa Güvenir, Asiye Palu, Ali Buhara Mete, Ebru Cansın Palaur, Levent Akçay ve Sergio Gürlek katkı sundu.





BİR DUA VE TEŞEKKÜR...

Türkü için çekilen klipte şehit dedesine yazdığı mektuptan bir kesitle yer alan yazar Mustafa Sefa Güvenir, "Ben 47 yaşındayım ve maalesef dedemin Çanakkale'de şehit düştüğünü 35 yaşımdayken tesadüfi bir şekilde öğrendim. Bu beni çok üzdü. Bu yapılan türkü ve klip de tam olarak böyle bir şey, bizim unutturulmuş dedelerimizi, Çanakkale'deki o kahramanlarımızı hatırlamamız için yapıldı" dedi. Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, "Çanakkale şehitlerimize bu türkü vesilesiyle bir dua, bir teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandı. Sunucu Çiğdem Tunç ve oyuncu Açelya Elmas da "Bu projede yer almak bizim için onur" dedi.