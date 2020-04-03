Geçtiğimiz yıllarda Türk polisi ve jandarmasının kıyafetlerini tasarlayan ünlü modacı Faruk Saraç'a Maldivler'den teklif geldi. Maldiv Dış İşleri Bakanlığı'nın polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlamasını istemesi üzerine Saraç, Bodrum'daki evine kapanarak çalışmalara başladı.
Saraç, Maldiv polisi için kıyafet dikiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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