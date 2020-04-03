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Haberler Sarmaşık Saraç, Maldiv polisi için kıyafet dikiyor

Saraç, polisi için kıyafet dikiyor

Saraç, Maldiv polisi için kıyafet dikiyor
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Geçtiğimiz yıllarda Türk polisi ve jandarmasının kıyafetlerini tasarlayan ünlü modacı Faruk Saraç'a Maldivler'den teklif geldi. Maldiv Dış İşleri Bakanlığı'nın polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlamasını istemesi üzerine Saraç, Bodrum'daki evine kapanarak çalışmalara başladı.

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