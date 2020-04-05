20 yaş altı yasağına ünlüler de takıldı

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına genç ve çocuk sanatçılar da takıldı. İşte başta ünlü popçu Aleyna Tilki olmak üzere evden çıkamayan o isimler..

Dünya genelinde 60 bini aşkın insanın canına mal olan korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye'de de her geçen gün tedbirler sıkılaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam yaptığı açıklamada, yeni korona virüs önlemlerini duyurdu. Yeni kısıtlamalar kapsamında, 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altı gençlerin ve çocukların da sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasağa ünlü şarkıcı Aleyna Tilki başta olmak üzere 20 yaşını doldurmayan bazı genç ve çocuk yaştaki sanatçılar da takıldı.





'ÜZÜNTÜ DUYMADIM'

Bu karar doğrultusunda sokağa çıkamayacak olan 28 Mart 2000 doğumlu ünlü popçu Aleyna Tilki konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bişey olmadı şu an. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi" dedi.



KÜÇÜK MÜSLÜM DE VAR

Korona virüsü nedeniyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takılan diğer ünlü isimler arasında 'Kızım' ve 'Anne' dizilerinden tanıdığımız 10 yaşındaki Beren Gökyıldız, Bir dönem, 'Öyle bir geçer zaman ki' dizisinde rol alan 15 yaşındaki Emir Berke Zincidi, 'Müslüm' filminde sanatçının çocukluğunu canlandıran ve performansıyla beğenilen 18 yaşındaki müzisyen Şahin Kendirci, 'Kadın' dizisinde rol alan 10 yaşındaki Kübra Süzgün ve Defne Samyeli'nin 16 yaşındaki kızı Derin Talu da yer aldı.