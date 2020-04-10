Burak Akkul’dan sevindirici haber

'Çok Gezenti' isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip korona virüsüne yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınmış ve sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Bir süredir tedavisinin yoğun bakımda sürdürülen Akkul'dan sevindirici haber en sonunda geldi. Hastane odasından eşiyle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaşan başarılı sunucu, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım" ifadelerini kullanarak yoğun bakımdan çıktığını müjdeledi.