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Çocuklara masallar

40 gündür evlerinden çıkmayan çocukların imdadına koştu. Sevilen oyuncu yayınlanacak bir masal projesi üzerinde çalışmaya başladı

Çocuklara masallar
Giriş Tarihi: 3.5.2020
TÜRK tiyatrosunun usta ismi Nurseli İdiz, korona virüs salgını nedeniyle kendisi gibi tiyatrocu olan aynı zamanda solistlik de yapan kızı Elif İdiz ile 'Evde kalın' çağrılarına uyarak İzmir'de 40 gündür izole bir yaşam sürüyor.

ADİLE NAŞİT GİBİ OLACAĞIM
KARANTİNA günlerini manevi bir mesaj olarak değerlendirdiğini belirten ünlü oyuncu Nurseli İdiz, bunu fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada masal projesini hayata geçirmeyi planladığını söyledi. Salgın sürecinde birçok kişinin internette bir şeyler yaptığına dikkati çeken İdiz, "Saçmalayanlar da oluyor güzel şeyler yapanlar da. Biz de eski eşim Cem İdiz ve kızımız Elif İdiz ile çocuklar için hazırladıkları 'Yıldız Tozu' şarkılarından yola çıkarak, çocuklara masallar anlatalım istedik. Ben ve Elif masalları okuyup, anlatacağız. Biraz, bir dönem uyku saatinden önce çocuklara masallar anlatan Yeşilçam'ın merhum oyuncularından Adile Naşit gibi olacağım. O da bir nostalji gibi olacak" dedi.

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