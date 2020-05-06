Oyuncu Birkan Sokullu önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Manavdan meyve alışverişi yapan oyuncunun Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske ve eldiven ile önlem aldığı görüldü. Sokullu, "Evdeyiz 40-45 gündür. İlk defa alışverişe çıktım" dedi. Evde kitap okuyarak vakit geçirdiğini söyleyen Birkan Sokullu, "Bol bol yemek yapıyorum ve kitap okuyorum" dedi. Sokullu'nun bankamatik kartı ile temassız ödeme yaparak, elden para alıp vermemesi de dikkat çekti.
Birkan 45 gündür ilk kez dışarı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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