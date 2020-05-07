Acun genç aşkını artık gizlemiyor

Geçtiğimiz yıl Yeni Asır'ın magazin gündemine taşıdığı televizyoncu Acun Ilıcalı ile genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Sevgilisiyle magazin gündemlerinden uzak olmayı tercih eden Ilıcalı artık bu huyundan vazgeçti. Acun Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, korona virüs salgınından dolayı ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldığı için Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te mahsur kaldı. Bu süreyi sevgilisiyle geçiren Altunkaya, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYORLAR

Bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın Dominik'te mahsur kalmaktan dolayı çok mutlu oldukları dikkat çekti. Aşklarını artık gözler önünde yaşamaya başlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı görenler ise "Artık aşklarını gizlemiyorlar. Sanki ön balayına çıkmış gibiler" yorumlarına yol açtı.