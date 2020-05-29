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Ünlülerden Amerikan polisine tepki

ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki George Floyd'un ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyaca ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ünlülerden Amerikan polisine tepki
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Aralarında Naomi Campbell, Olivia Wilde, Bella Hadid, Eva Longoria, Jessica Alba, Zoe Kravitz, Lebron James ve Halle Berry gibi isimlerin bulunduğu ünlüler üzüntü ve öfkelerini tüm dünyaya haykırdı. "Ölen insanlarımıza üzülmekten bıktım ve yoruldum" diyen Naomi Campbell, sözlerini "Siyahım ve gurur duyuyorum" şeklinde bitirdi.

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