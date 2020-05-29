Ünlülerden Amerikan polisine tepki

Aralarında Naomi Campbell, Olivia Wilde, Bella Hadid, Eva Longoria, Jessica Alba, Zoe Kravitz, Lebron James ve Halle Berry gibi isimlerin bulunduğu ünlüler üzüntü ve öfkelerini tüm dünyaya haykırdı. "Ölen insanlarımıza üzülmekten bıktım ve yoruldum" diyen Naomi Campbell, sözlerini "Siyahım ve gurur duyuyorum" şeklinde bitirdi.