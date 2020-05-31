Rakip oldular

Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe'nin kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'nin pozları sosyal medyaya damga vurdu. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, Kuveyt'te açtığı kendi restoranının başına geçerek, aynı sektörde çalışan abisine de rakip oldu.

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