Siyah pirincin faydaları saymakla bitmiyor

Bir zamanlar Çin'de sadece imparatorların yiyebildiği ve yerli halkın yemesine izin verilmediği "siyah pirinç", son zamanlarda ülkemizde de ilgi görmeye başladı. Samsun'un Terme ilçesinde üretimi de yapılan siyah pirinç faydalarıyla oldukça popüler oldu. Yüksek oranda lif ve mineral içermesine karşın şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruyucu olabileceği araştırmalar sonucu belirlendi.

HÜCRE YENİLEME ÖZELLİĞİ

Üretim aşamasında beyaz pirinçten hiçbir farkı olmayan siyah pirinç, içerisinde bulunan çok güçlü antioksidanlardan dolayı vücudun hücre yenileme özelliğine sahip önemli mineralleri barındırıyor. Bu besin vücudumuz bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü gıdalardan bir tanesi olarak dikkat çekerken, içerisinde magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi birçok element barındırıyor. Öte yandan beyaz pirinçte olmamasına rağmen siyah pirinçte E vitamini de bulunuyor.



GLUTEN İÇERMEZ

İYİ bir demir kaynağı olan siyah pirin, vegan ve vejetaryanlar için de oldukça iyi bir alternatiftir. Kemik, kas, ve sinir dokusuna da faydalı olduğu bilinen bu besinin rengi tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamıştır. Siyah pirinç doğal olarak gluten içermez. Pek çok kepekli tahıl gluten içerir fakat siyah pirinç, glutensiz bir diyet uygulayanların da tüketebileceği, besleyici, doğal olarak glutensiz bir seçenektir.



ANTİOKSİDAN DEPOSU BESİN

SİYAH pirincin beyaz pirinçten en büyük farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliklere sahip olduğu ve yaşlanmanın etkilerini azalttığı biliniyor. Siyah pirinç, beyaz pirince oranla daha fazla magnezyum ve mineral içermesi nedeniyle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir besin kaynağı oluşturuyor. Magnezyum ve diğer mineraller hücrelerin enerji üretiminde önemli bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini arttırarak bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendirdiği biliniyor.

NASIL PİŞİRİLİR?

ÖNCELİKLE pirincin pişirilirken erimesini önlemek için, fazla nişastanın bir kısmını çıkarmak için pirinci pişirmeden önce soğuk suyla durulayın. 1 su bardağı siyah pirinç için 3 su bardağı sıcak su kullanabilirsiniz. Pirinci ve suyu bir tencerede, orta-yüksek ateşte birleştirin. Kaynattıktan sonra kapağını örtün ve kaynamaya bırakın. Pirinci 30-35 dakika boyunca veya yumuşayana ve bütün su emilene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın ve kapağı açmadan önce 5 dakika daha bekletin. Siyah pirinci ister pilav gibi ya da salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.