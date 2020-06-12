Minik Serçe’ye kaçak şoku

İzmir'in cennet köşelerinden Karaburun Manal Koyu'nda villası olan ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun, geçtiğimiz yıl mühürlenen havuzunu izinsiz bir şekilde tamamladığı ortaya çıktı. Denize sıfır olan villanın havuzundan denize atık bırakıldığı yönünde şikayet alan Karaburun Belediyesi ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda havuzdan denize 50 metrelik bir boru hattı döşendiğini tespit etti.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan "Muhatabımız kim olursa olsun kanun ve yönetmelikleri uygulamak zorundayız" dedi.

GEÇEN YIL MÜHÜRLENDİ

Zabıta, bir ucu havuza bağlı olan ve denize doğru uzanan boru hattını söküp tutanak tuttu. Döşenen boruların fotoğrafını paylaşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Bugün bazı basın organlarında Sezen Aksu'ya ait konutun yüzme havuzuyla ilgili görseller paylaşıldı. Konutta yapılan faaliyet için geçen yıl ihbar üzerine zabıtamız gerekli tespitleri yapmış, sonrasında İmar Müdürlüğü mühürleme işlemini gerçekleştirmiştir. İki gün önce mührün sökülerek faaliyete devam edildiği, denizin içine (deniz kumuna gömülü şekilde) yaklaşık 50 metre uzunluğunda boru döşendiği görülmüş, konu hakkında Kolluk Kuvvetleri'ne bilgi verilmiştir" dedi.

Sezen Aksu, halka açık olan plaja, villasının havuzundan 50 metrelik kaçak boru hattı döşetti