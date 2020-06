İyi ki babamsın

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre karantinada kalan ünlüler, normalleşme sürecinin başlamasıyla Babalar Günü'nde ailelerinin yanına koştu. Yıllar önce babasını kaybeden isimler sosyal medyadan duygusal mesajlar yayınlayarak buruk bir gün geçirdi. O isimlerden birisi de Ali Sunal'dı. Esra Erol ise, hem babasının hem de eşinin Babalar Günü'nü tek kareye sığdırarak kutladı. İşte ünlülerin sosyal medya hesaplarından gönderdikleri Babalar Günü mesajları...



20 YILLIK BURUKLUK

TÜRK sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Babalar Günü'nü biraz buruk geçirdi. Instagram hesabından babasının kucağında olduğu bir fotoğraf paylaşan ve değişik duygular içinde olduğunu söyleyen Sunal, "20 yıldır bu özel güne babasız girmenin burukluğunu yaşıyorum" dedi.





'KIZIN SENİ ÇOK ÖZLÜYOR'

YILLAR önce babasını kaybeden şarkıcı Deniz Seki, yaptığı paylaşımda, "Canım babam bu gece sana içimi döktüm. İyi ki benim babamsın. Kızın, Deniz'in seni çok seviyor" sözleriyle hüzünlü bir mesaj yazdı.





'BABAM VE ALİ'M'

ATV ekranlarında kendi adını taşıyan programıyla izlenme rekorları kıran sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir ve babasının da olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Babam ve Alim... Siz benim her şeyimsiniz..." dedi.



BABA KONFORU

TİYATROCU Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, sempatik bir paylaşım yaptı. Babasının kucağında yattığı bir fotoğrafını gönderen Pelin, "Kız babaları her zaman kızlarının konforu olmuştur. Her yaşta bana kucağında yer açtığın için teşekkürler Babiş. İyi ki varsın" sözleriyle tebessüm ettirdi.



ÇOCUKLARIN GİZLİ KAHRAMANIDIR BABA

OYUNCU Sedef Avcı da takipçilerini geçmişe götüren isimlerdendi. Babasıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan Avcı, gönderisinde "Baba, çocuklarının gizli kahramanı. Güvendiği, sığındığı ilk erkek. Büyüyünce daha iyi anlıyor insan. Babam olduğun için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun" sözlerine yer verdi.



YÜZÜNDE GÜLLER AÇTIRDI

KASIM ayında anne olan oyuncu Müge Boz, Babalar Günü'nde kızını da yanına alarak babasını ziyaret etti. Dede ile torunun buluştuğu anları paylaşan Boz, "Babam şimdi emekli, ee bir de torun, baksanıza yüzünde güller açtı" notuyla bu özel günü kutladı.



MUTLU BABALAR GÜNÜ

FENOMEN dizi Diriliş Ertuğrul'un baş rolü, babasıyla olduğu bir fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Yakışıklı aktör "Mutlu Babalar Günü" Engin Altan Düzyatan notunu düştü.