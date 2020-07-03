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Haberler Sarmaşık Baba Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Baba Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Baba Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şirket aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, bir sonraki duruşmada tanık sıfatıyla mahkemece dinlenmesine karar verildi.

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