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Ortadan kayboldular

Ortadan kayboldular
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmalarına rağmen bazı ünlüler, 15 Temmuz'da yine ortadan kayboldu. Twitter ve Instagram'da darbeye karşı tek satır yazı yazmadıkları gibi Demokrasi Şehitleri'ni bile anmayı düşünmediler. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Sezen Aksu, Gonca Vuslateri, Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel bu yıl da sessizlikleriyle şaşırtmayan isimler arasında yer aldı.

Kankası Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete tek kelime etmeyen Cem Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında da paylaşımda bulunmadı.

Oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da herhangi bir mesaj yayınlamadı.

Gün içinde onlarca hikaye paylaşan Gonca Vuslateri, 15 Temmuz'a dair paylaşım yapmadı.

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