Elma sirkesi tüketmek kan sekerini dengeliyor

Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde temel amaç, kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutmaktır. Bunu sağlamanın en etkili yollarından biri de, hastaların işlenmiş şekerlerden uzak durmalarıdır. Elma sirkesinin şimdiye kadar tespit edilmiş olan en önemli faydası ise, kan şekerini düşürmede başarılı bir besin olmasıdır. Bu nedenden dolayı sirke; şeker hastaları, gizli şekeri olanlar ve kan şekeri seviyelerini düşük tutmak isteyen kişiler için yararlıdır.