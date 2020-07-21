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sirkesi tüketmek kan sekerini dengeliyor

Elma sirkesi tüketmek kan sekerini dengeliyor
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde temel amaç, kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutmaktır. Bunu sağlamanın en etkili yollarından biri de, hastaların işlenmiş şekerlerden uzak durmalarıdır. Elma sirkesinin şimdiye kadar tespit edilmiş olan en önemli faydası ise, kan şekerini düşürmede başarılı bir besin olmasıdır. Bu nedenden dolayı sirke; şeker hastaları, gizli şekeri olanlar ve kan şekeri seviyelerini düşük tutmak isteyen kişiler için yararlıdır.

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