Donk’un çapkınlık deparı

Yeşil sahalardaki başarısından çok özel hayatıyla gündeme gelen Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk ofsayta düştü. Yıldız futbolcu önceki gece iki kız arkadaşıyla tekne partisine katıldı. Kuruçeşme'den akşam üzeri kalkan teknede, Donk iki kız arkadaşı ve arkadaş grubuyla boğazda parti yaptı.

ELİNİ BIRAKTI

Gece yarısı Arnavutköy iskelesine yanaşan lüks tekneden Ryan Donk iki kız arkadaşıyla ayrıldı. Kuruçeşme'deki jipine siyahi kız arkadaşının elini tutarak yürüyen Ryan Donk, basın mensuplarının kendisini beklediğini fark edince kız arkadaşının elini bırakarak hızla Arnavutköy'e doğru depar attı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Ryan Donk çapkınlık turunda yakalandı. Evli ve bir çocuk babası futbolcu, basın mensuplarını görünce siyahi kız arkadaşının elini bırakıp kaçtı.

EVLİ VE ÇOCUKLU

Basın mensuplarını peşinden koşturan Ryan Donk, ara sokaklarda gözlerden kayboldu. Ryan Donk'un birlikte eğlendiği kız arkadaşları futbolcunun lüks jipine binip gaza basarak hızla gözden kayboldu. Evli ve bir erkek çocuk babası olan Ryan Donk'un eşinin ne tepki vereceği merak konusu oldu.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI