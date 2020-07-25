Zehra karalara büründü

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam alışveriş yaparken görüntülendi. Bir süredir gözlerden uzak olan Zehra'nın AVM'ye tek başına geldiği görüldü. Mağazaların vitrinlerini teker teker gezen Çilingiroğlu, siyahlar içerisinde objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna siyah tulumu ile çıkan Zehra Çilingiroğlu derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı.