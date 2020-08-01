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Haberler Sarmaşık ‘Gönül alalım selam edelim’

‘Gönül alalım selam edelim’

‘Gönül alalım selam edelim’
Giriş Tarihi: 1.8.2020
Bayramı aile büyükleriyle geçiren isimlerden birisi de Burcu Kara'ydı. Baba ocağına giden güzel oyuncu kalabalık bir aile fotoğrafı paylaşarak, "Belki de en çok beraber olabildiğimiz, görüşebildiğimiz ve sağlıklı olabildiğimiz bayram bu. Tedbiri elden bırakmadan gönül alalım, selam edelim" dedi.
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