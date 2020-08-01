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Sevmek bayramdır

Sevmek bayramdır
Giriş Tarihi: 1.8.2020
YAKIN zamanda kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile ilk çocuklarını kucağına alan Erkan Kolçak Köstendil, bayram mesajını kalabalık aile fotoğrafıyla paylaştı. Anne ve babaların da yer aldığı fotoğrafta oğlu Marsel'i odağa alan oyuncu, "Sevmek Bayramdır bize" sözlerine yer verdi.
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