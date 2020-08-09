Anneliğimi yaşatmadı

Geçtiğimiz sene Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile düğün fotoğraflarını paylaşarak evlendiğini duyuran Tülin Şahin, çocuğunu babasına göstermediği yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. İlişkisini 2 ay önce sonlandırdığını söyleyen ünlü model, Noronha hakkında şok açıklamalarda bulunurken, resmi bir nikah yapılmadığını da doğruladı.

'BİR DONDURMA YİYEMEDİM'

Geçtiğimiz yıl kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Şahin, hamilelik döneminde ve sonrasında Noronha'nın 'kilo baskısı' yaptığını ve annelik yapmasına izin vermediğini söyledi. Şahin yaptığı açıklamada, "Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyiyle ilgilenmek benim en büyük görevim" ifadelerine yer verdi. Şahin'in paylaşımına destek mesajları geldi.