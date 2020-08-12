Her ağrının çaresi farklı

KRONİKLEŞMİŞ ve uzun zaman süren ağrıların hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, sosyal ve psikolojik problemlere neden olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Opr. Dr. Günhan Güngör, "Günümüzde bu tür rahatsızlıklara ameliyatsız ve ön planda hasta konforunu hedefleyen tedavi yöntemleri hızla gelişmiştir. Bu noktada ilk hedef hastayı bir an önce ağrısız şekilde sosyal hayata geri döndürmektir" dedi.



BEL FITIKLARINDA UYGULANAN ENJEKSİYONLAR

BEL fıtığı ağrılarında kullanılan enjeksiyonlar hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Günhan Güngör, "Bel ağrısı için farklı ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri ile yeterince düzelme elde edememiş ve ameliyat gereksinimi olmayan hastalarda uygulanır. Tedavide ilgili bölgeye genellikle lokal anestezik bir ilaç ve steroid enjekte edilir. Son dönemlerde bel ve boyun fıtıklarında ozon enjeksiyonları da yapılmaya başlanmıştır. Ağrı kontrolü ve fıtık tedavisi için sık olarak yapılan enjeksiyonlar şunlardır:



1. TRANSFORAMİNAL EPİDURALENJEKSİYONLAR: Bel fıtığı olan disk bölgesindeki ödemi tedavi ederek sinir kökü basısını kaldırmak için uygulanır. Böylece sinir kökü basısına bağlı ağrı ortadan kalkabilir



2. LOMBER FASET EKLEM ENJEKSİYONLARI: Başka tedavilere cevap vermeyen kronik ağrı omurganın faset eklemlerinden kaynaklanıyorsa faset eklem enjeksiyonları yapılabilir.



3. SİNİR KÖKÜ BLOKAJI:

Omurilikten çıkan sinir köklerine lokal anestezik madde ve steroid enjeksiyonu ile sinir kökü bloke edilerek ağrı giderilmeye çalışılır.



BOYUN FITIKLARINDA UYGULANAN ENJEKSİYONLAR

BOYUN fıtıkları, omurlar arasındaki kıkırdak yapıdaki disklerin merkezinde bulunan yumuşak kısmın dış katmanı yırtarak dışarı çıkması sonucu ortaya çıkar. Boyun fıtıkları omuriliğe ya da kola giden sinirlere baskı yaparak ağrı, uyuşma, güç kaybı gibi belirtilere neden olur. Ameliyat gereksinimi olmayan fakat geleneksel yöntemlerle tedavi edilemeyen vakalarda omurga kanalı içerisinde bulunan tahriş olmuş sinir kökleri çevresine ilaç enjeksiyonu yapılabilir. İşlem 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır ve lokal anestezi altında yapıldığı için ağrı hissedilmez. Epidural steroid enjeksiyonu olarak adlandırılan uygulamada amaç sinir köklerindeki ödemin ve ağrının gerilemesini sağlamaktır. Çoğu hastada ağrı uygulamadan bir süre sonra kaybolur.



NÖROCERRAHİ VE AĞRI MERKEZİNDE UYGULANAN TEDAVİLER

1. SİNİR BLOKLARI:

Sinir blokları kansere bağlı ağrılarda, başka tedavilere cevap vermeyen kronik ağrılarda ve ağrılı işlemlerden önce ağrı kontrolünü sağlamak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle ilgili organlara ağrı duyularını ileten sinir lifleri bloke edilir. İşlem kalıcı ya da geçici olabilir.



2. KALICI MORFİN

POMPALARI: Kansere bağlı ya da başka tedavilere yanıt vermeyen ağrıların tedavisinde kalıcı morfin pompaları kullanılabilir. Pompa cilt altına yerleştirilir ve bir kateterle omuriliğe bağlanır. Bu pompa vasıtasıyla hastaya düşük doz morfin uygulaması yapılarak etkili bir sonuç elde edilir.



3. OMURİLİK

PİLLERİ: En sık şeker hastalığında ortaya çıkan kronik nöropatik ağrılar, sinirlere hasar veren hastalıklarda da görülebilir. Nöropatik ağrılarda hasarlı sinirin duyu taşıdığı organlarda çok şiddetli ağrılar görülebilir. Omurga pili ile bu ağrılar tedavi edilebilir. Omurga pilleri, omurgaya lokal anestezi ve sedasyon yapılarak yerleştirilir.